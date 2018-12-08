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Pioli e Corvino non si toccano. Questo il messaggio di Della Valle. Ma senza Europa...

Stefano Pioli non si tocca. Anche in caso di un risultato negativo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il progetto-Fiorentina avviato l’estate scorsa va avanti. E il tecnico viola continua a farne par...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2018 13:22
Pioli e Corvino non si toccano. Questo il messaggio di Della Valle. Ma senza Europa... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
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Stefano Pioli non si tocca. Anche in caso di un risultato negativo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il progetto-Fiorentina avviato l’estate scorsa va avanti. E il tecnico viola continua a farne parte a pieno titolo insieme agli altri quadri dirigenziali. Compreso, quindi, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino.

Questo è il messaggio che Andrea Della Valle ha consegnato alla città prima di ripartire per impegni di lavoro. Il pensiero del patron è chiaro: è fondamentale restare tutti uniti per uscire da questo momento difficile e per tornare a inseguire gli obiettivi che erano stati individuati a inizio stagione.

Della Valle, ieri al centro sportivo, non ha parlato in maniera esplicita al tecnico e ai giocatori della speranza-volontà di riconquistare un posto in Europa dopo due campionati anonimi. Ma è chiaro che la proprietà era e resta convinta di aver allestito una rosa in grado di poter lottare fino all’ultimo per la zona coppe europee.

La Gazzetta dello Sport

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