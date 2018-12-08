Pioli e Corvino non si toccano. Questo il messaggio di Della Valle. Ma senza Europa...

Stefano Pioli non si tocca. Anche in caso di un risultato negativo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il progetto-Fiorentina avviato l’estate scorsa va avanti. E il tecnico viola continua a farne par...

Stefano Pioli non si tocca. Anche in caso di un risultato negativo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il progetto-Fiorentina avviato l’estate scorsa va avanti. E il tecnico viola continua a farne parte a pieno titolo insieme agli altri quadri dirigenziali. Compreso, quindi, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino.

Questo è il messaggio che Andrea Della Valle ha consegnato alla città prima di ripartire per impegni di lavoro. Il pensiero del patron è chiaro: è fondamentale restare tutti uniti per uscire da questo momento difficile e per tornare a inseguire gli obiettivi che erano stati individuati a inizio stagione.

Della Valle, ieri al centro sportivo, non ha parlato in maniera esplicita al tecnico e ai giocatori della speranza-volontà di riconquistare un posto in Europa dopo due campionati anonimi. Ma è chiaro che la proprietà era e resta convinta di aver allestito una rosa in grado di poter lottare fino all’ultimo per la zona coppe europee.

La Gazzetta dello Sport