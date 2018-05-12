Pioli: "Giocherà uno tra Saponara ed Eysseric. Fondo Vittoria Astori? Gesto nobile dei Della Valle"

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Queste le sue parole:"Partita difficile con molte trappole. Avversario di valore e motivato. Giocano per un obiet...

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Queste le sue parole:

"Partita difficile con molte trappole. Avversario di valore e motivato. Giocano per un obiettivo importante. voti alla mia squadra? i giudizi si danno alla fine, non me la sento di darli adesso. Abbiamo due partite decisive

Le partite vanno vinte. Bisogna battere il Cagliari in tutti i modi. La squadra è stata brava dopo il Sassuolo. C’erano poche chance per l’Europa ma siamo riusciti a vincere partite difficili. Abbiamo entusiasmo. La squadra sta bene mentalmente e fisicamente. Ci crede ed è giusto che sia così. Conosce l’importanza della gara di domani.

Domani il Cagliari potrebbe confermarsi, ma noi non cambieremo il nostro modo di fare la partita. La fase di non possesso palla sarà importantissima, così come recuperare la palla. All’andata abbiamo fallito tante occasioni, ma fatto una buona gara. Però ogni partita fa storia a sé. Atalanta e Milan? Non importa che giochino dopo

Fondo per Vittoria Astori? Gesto nobile che fa onore ai nostri proprietari, ma non c’erano dubbi: la visita di oggi di Francesca ci ha fatto piacere, dopo il funerale di Davide in pochi la avevano incontrata

Non avevo dubbi che i tifosi avrebbero risposto presente: ci sono sempre stati vicini. C’è sempre stata la passione. Toccava a noi ritrovare l’entusiasmo perso

La squadra sta bene mentalmente e fisicamente. Ci crede ed è giusto che sia così. Conosce l’importanza della gara di domani

Eysseric? I giocatori vanno giudicati quando hanno continutà. Lui ha avuto difficoltà per l’infortunio nel girone d’andata. Poi noi abbiamo cambiato sistema di gioco. E’ intelligente ed ha grandi capacità. Stesso discorso per Saponara. Uno partirà dall’inizio, l’altro no”

Se Corvino ha detto che possiamo respingere offerte per Chiesa sono contento."