Pioli deluso: " I tifosi ci hanno fischiato e dobbiamo accettare questa situazione: non è l'inizio che volevamo".

Le parole di Stefano Pioli al termine della seconda sconfitta consecutiva della Fiorentina contro il Como.

Piove sul bagnato in casa Fiorentina dopo la sconfitta subita per mano del Como.

All'uscita dal Franchi la squadra viola è stata accompagnata dai fischi del pubblico dopo una partenza con due punti in quattro partite.

Ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine del match contro il Como intervistato dai microfoni di Dazn:

Sui fischi al termine della partita:

" I tifosi ci hanno fischiato e dobbiamo accettare questa situazione. Volevamo un risultato diverso, i tifosi si aspettano tanto da noi e non stiamo riuscendo a dargli delle soddisfazioni. Il primo tempo ho visto una squadra che ha tenuto bene il campo, nel secondo tempo abbiamo gestito poco la palla e sbagliato troppo."

Sulla partita:

" Nei primi 30 minuti abbiamo fatto quello che avevamo preparato ma abbiamo lavorato e abbiamo difeso bene. Nel secondo tempo non ci siamo riusciti, il pareggio loro ci ha tolto un po' di sicurezza ma non deve succedere. Ma abbiamo smesso di palleggiare e di costruire dal basso e abbiamo subito il gol in contropiede.

Non è l'inizio che volevamo e dobbiamo lavorare."



"Abbiamo subito altri due gol su corner compreso quello con il Napoli e con il Cagliari. Le posizioni erano giuste, non dobbiamo saltare due contro due con gli ultimi due uomini. A Cagliari abbiamo sbagliato posizione e sono tutti errori che stiamo pagando caro".

Lamptey?

"Il dottore mi ha detto che non dovrebbe essere niente di grave. Lui aveva fastidio al ginocchio e non ce la faceva a continuare".