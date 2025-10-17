Pioli critica Fagioli: “Ci credevo tanto da regista, ma lui ha mollato alle prime difficoltà”

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa hanno fatto rumore. Alla vigilia della prossima sfida di campionato a Milano contro i rossoneri, il tecnico della Fiorentina si è soffermato sul momento di Nicolò Fagioli, lanciando un chiaro segnale al centrocampista, sia dal punto di vista tecnico che mentale.

“Fagioli sta bene, pensavo potesse fare il regista, ci credevo tanto ma alle prime difficoltà lui ci ha creduto meno“, ha dichiarato Pioli con tono fermo e senza mezzi termini, lasciando trasparire una certa delusione nei confronti del giovane ex Juventus.

Fagioli, arrivato a Firenze con grandi aspettative, non è riuscito finora a imporsi come regista davanti alla difesa, ruolo per il quale Pioli sembrava volergli cucire addosso. Ma il percorso non si è rivelato all’altezza delle attese, e lo stesso allenatore ha messo in dubbio il suo impiego dal 1°minuto a S.Siro: “Non so se giocherà domenica, abbiamo ancora l’ultimo allenamento“.

Il messaggio è chiaro: per riconquistarsi un posto in campo non bastano le qualità tecniche, servono anche determinazione e capacità di reagire nei momenti difficili. Ora tocca a Fagioli rispondere sul campo e dimostrare di meritarsi la fiducia del suo allenatore.