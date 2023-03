Pioli commosso: “Astori? Tornare a giocare a Firenze è sempre un’emozione. Bello vederlo ricordare così”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha così parlato in sala stampa: “La Fiorentina soprattutto nel primo tempo ha fatto meglio di noi, abbiamo corso tanto ma non bene. Abbiamo avuto due occasioni in cui potevamo pareggiare la partita. Tottenham? Sarà tutta un’altra partita, ma oggi non pensavamo a Londra. Per giocare la Champions anche l’anno prossimo bisogna pedalare. Ho visto tutte cose positive anche all’ultimo secondo del riscaldamento, poi in campo siamo stati poco aggressivi. Dovevamo muoverci meglio senza palla. Con l’Atalanta abbiamo vinto grazie al collettivo.

Con quello che ho vissuto con Astori tornare a giocare a Firenze tutte le volte è un’emozione particolare, questa sera c’era anche il fatto della data, sono cose molto personali. Tante emozioni, poi il suo pubblico nei suoi confronti. Chiaramente è bello vedere tutta questa comunione, questa voglia di ricordarlo così”.

LEGGI ANCHE, BASTANO GONZALEZ E JOVIC PER AFFONDARE IL MILAN, FINISCE 2-1 PER LA FIORENTINA. ESPLODE IL FRANCHI AL 90′