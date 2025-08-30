Pioli: "Ci sono 4-5 squadre di un livello superiore al nostro. L'obiettivo è un posto in Europa"

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Torino

Alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per la seconda giornata di campionato e in programma domani alle 18:30 allo stadio Olimpico-Grande Torino, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

"Il ruolo della Fiorentina è quello di cercare di essere competitiva in ogni singola partita, l'obiettivo è quello di centrare un posto in Europa. La Fiorentina deve avere questo obiettivo, sappiamo che le difficoltà saranno tante e che i nostri rivali sono molto agguerriti. Probabilmente ci sono 4 o 5 squadre di livello superiore, ma è altrettanto vero che bisogna credere in quello che si fa e lottare con decisione per i nostri obiettivi, perché siamo una buona squadra e dobbiamo trovare l'alchimia migliore possibile anche a livello morale e caratteriale che ci può permettere di andare anche al di là di quelli che possono essere i nostri limiti".