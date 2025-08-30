Labaro Viola

Pioli: "Ci sono 4-5 squadre di un livello superiore al nostro. L'obiettivo è un posto in Europa"

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Torino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2025 16:11
Pioli: "Ci sono 4-5 squadre di un livello superiore al nostro. L'obiettivo è un posto in Europa" - Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Pioli
Torino
Condividi

Alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per la seconda giornata di campionato e in programma domani alle 18:30 allo stadio Olimpico-Grande Torino, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

"Il ruolo della Fiorentina è quello di cercare di essere competitiva in ogni singola partita, l'obiettivo è quello di centrare un posto in Europa. La Fiorentina deve avere questo obiettivo, sappiamo che le difficoltà saranno tante e che i nostri rivali sono molto agguerriti. Probabilmente ci sono 4 o 5 squadre di livello superiore, ma è altrettanto vero che bisogna credere in quello che si fa e lottare con decisione per i nostri obiettivi, perché siamo una buona squadra e dobbiamo trovare l'alchimia migliore possibile anche a livello morale e caratteriale che ci può permettere di andare anche al di là di quelli che possono essere i nostri limiti".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok