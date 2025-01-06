Pioli: "Bove? La Fiorentina non è fortunata in questi episodi, ne sono successi troppi negli ultimi anni"
"La Fiorentina ha vissuto la vicenda Bove, le ha ricordato quella di Astori?" Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex allenatore della Fiorentina (adesso all'Al Nassr), Stefano Pioli, ha così risposto:...
"La Fiorentina ha vissuto la vicenda Bove, le ha ricordato quella di Astori?" Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex allenatore della Fiorentina (adesso all'Al Nassr), Stefano Pioli, ha così risposto: "La Fiorentina purtroppo non è fortunatissima in questi episodi, ne sono successi troppi in questi anni. L'ultimo per fortuna si è concluso per il meglio, anche se ci sono stati dei momenti di apprensione e di preoccupazione. Credo che le esperienze passate siano state utili".
TMW: "IL NAPOLI DEVE TROVARE IL SOSTITUTO DI FOLORUNSHO PRIMA DI LIBERARLO"
https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-folorunsho-andra-alla-fiorentina-ma-prima-il-napoli-deve-ingaggiare-il-suo-sostituto/283597/