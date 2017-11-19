Pioli: "Bene fino all'attacco. Importante non perdere dopo 2 sconfitte. Difficile far gol a chi si difende cosi"

Queste le parole di Stefano Pioli a Rai Sport:"Oggi volevamo vincere, abbiamo proposto gioco facendo la partita. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, ma siamo stati poco pericolosi in avanti...

Queste le parole di Stefano Pioli a Rai Sport:

"Oggi volevamo vincere, abbiamo proposto gioco facendo la partita. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, ma siamo stati poco pericolosi in avanti ma fino all'attacco la squadra ha fatto bene. Alla prima occasione per loro abbiamo subito l'1-0. Nel secondo tempo abbiamo spinto. Peccato, la squadra voleva vincere dopo un periodo negativo. In alcune situazioni siamo stati lenti, ma i nostri avversari sono stati bassi, non hanno mai alzato la linea difensiva. Non era facile contro una difesa a cinque. Muovere palla bene e più velocemente era la scelta giusta, ci è mancato l'ultimo passaggio e forse il movimento degli attaccanti. La costruzione rispetto alle ultime gare è stata più precisa, nella ripresa siamo stati più pericolosi, l'ingresso di Babacar ci ha aiutati con la sua fisicità".