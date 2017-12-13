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Pioli: "Babacar ha giocato infortunato. Badelj non parte a gennaio, Veretout come Nainggolan. I Della Valle..."

Stefano Pioli ha parlato alla Rai dopo la partita vinta contro la Sampdoria. Queste le sue parole:"Babacar ha giocato nonostante un problema fisico accusato prima dell'inizio della partita, ha dato tu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 20:00
Pioli: "Babacar ha giocato infortunato. Badelj non parte a gennaio, Veretout come Nainggolan. I Della Valle..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
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Stefano Pioli ha parlato alla Rai dopo la partita vinta contro la Sampdoria. Queste le sue parole:

"Babacar ha giocato nonostante un problema fisico accusato prima dell'inizio della partita, ha dato tutto quello che poteva e ha fatto una buona prestazione. Per le qualità che ha può fare ancora meglio. Ci stanno dando tanto, ci stiamo costruendo qualcosa di importante. La società mi ha messo a disposizione un gruppo nuovo.

Veretout deve migliorare nella lettura di tutte le situazioni: in certe occasioni è fantastico, ma se la palla è lontana deve scivolare nella sua posizione: può ancora molto migliorare. Può far bene entrambe le fasi perché sa inserirsi molto bene, si può avvicinare a Nainggolan.

Ogni giorno mi confronto con Corvino e Freitas, staremo attenti non appena ci sarà l’occasione per intervenire sul mercato. Il caso Badelj non è un problema del mercato di gennaio

I Della Valle ci stanno sostenendo tanto, loro hanno dato l'input per far partire un nuovo ciclo. Speriamo che possano tornare presto allo stadio"

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