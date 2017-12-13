Pioli: "Babacar ha giocato infortunato. Badelj non parte a gennaio, Veretout come Nainggolan. I Della Valle..."

Stefano Pioli ha parlato alla Rai dopo la partita vinta contro la Sampdoria. Queste le sue parole:"Babacar ha giocato nonostante un problema fisico accusato prima dell'inizio della partita, ha dato tu...

Stefano Pioli ha parlato alla Rai dopo la partita vinta contro la Sampdoria. Queste le sue parole:

"Babacar ha giocato nonostante un problema fisico accusato prima dell'inizio della partita, ha dato tutto quello che poteva e ha fatto una buona prestazione. Per le qualità che ha può fare ancora meglio. Ci stanno dando tanto, ci stiamo costruendo qualcosa di importante. La società mi ha messo a disposizione un gruppo nuovo.

Veretout deve migliorare nella lettura di tutte le situazioni: in certe occasioni è fantastico, ma se la palla è lontana deve scivolare nella sua posizione: può ancora molto migliorare. Può far bene entrambe le fasi perché sa inserirsi molto bene, si può avvicinare a Nainggolan.

Ogni giorno mi confronto con Corvino e Freitas, staremo attenti non appena ci sarà l’occasione per intervenire sul mercato. Il caso Badelj non è un problema del mercato di gennaio

I Della Valle ci stanno sostenendo tanto, loro hanno dato l'input per far partire un nuovo ciclo. Speriamo che possano tornare presto allo stadio"