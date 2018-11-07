"Pioli arrabbiato con la società, Badelj non voleva andar via. Ecco perché non è stato trattenuto"

Il giornalista della Repubblica Benedetto Ferrara ha parlato a Lady Radio della vicenda Badelj, queste le sue parole:"Pioli aveva chiesto di fare di tutto per far restare Badelj perché il giocatore no...

Il giornalista della Repubblica Benedetto Ferrara ha parlato a Lady Radio della vicenda Badelj, queste le sue parole:

"Pioli aveva chiesto di fare di tutto per far restare Badelj perché il giocatore non voleva andare lasciare la Fiorentina, il calciatorr era arrabbiato con la società. E la società non ha fatto nulla per trattenerlo. Non è vero che ha offerto quello che dice, perché in queste situazioni vai dal giocatore e gli offri un progetto oltre ai soldi, loro non l'hanno fatto e se questo non è successo perché non l'avevano portato loro in maglia viola. Quindi non c'era rapporto col procuratore. Ogni dirigente vuole tutti i suoi perché almeno sono riconoscenti."