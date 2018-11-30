Pioli: “Alla Juve toglierei Chiellini. Gerson titolare, alla panchina d’oro ho votato Gasperini”

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto in sala stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus. Queste le sue dichiarazioni:Differenza monte ingaggi e tecnica con la Juve importante, cos...

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, è intervenuto in sala stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

Differenza monte ingaggi e tecnica con la Juve importante, cosa servirà?

“Non caricheremo noi il Franchi, non dobbiamo pensare a niente, abbiamo una buona identità di squadra e dobbiamo fare una grande gara, la Juventus è fortissima ma nessuno è imbattibile. Ronaldo? Uno dei migliori, dobbiamo cercare di sporcargli le giocate, lui e Messi sono immancabili”.

Qual’è la cosa in più che ha la Juventus rispetto a tutte le altre?

”Negli ultimi anni sicuramente l’aumento del fatturato economico, ma l’ambiente che si respira e vive ogni giorno da la mentalità vincente, ti obbliga a dare il massimo. Una grande programmazione ma domani conta il giusto...”

Domani il Franchi sarà pieno...

”I miei giocatori hanno tutti capito cosa significa questa partita, Chiesa Olivera ed io ci abbiamo vinto, chi gioca nella Fiorentina sa benissimo quanto conti. Hanno una gran voglia ed ambizione di giocare contro una delle migliori in Europa, nell’anno solare in trasferta non ha mai perso. Siamo tra le squadre con la tifoseria più calda, ed in casa questo conta molto. Ci vorrà sacrificio”.

Gerson?

“Gerson domenica mi è piaciuto esterno, sarà titolare ma non vi dico dove... Pjaca sarà convocato”.

Cosa rappresenta il fatto che non ho mai battuto la Juventus?

“È uno stimolo in più, qualità che chiedo? Chiederò la precisione tecnica. Voglio un calcio migliore possibile. Alla Juventus toglierei Chiellini, migliore difensore al mondo. Se lui manca si vede eccome”.

La settimana di Pjaca?

”Non c’è da pensare al passato, quindi ho chiesto concentrazione da parte di tutti”.

Allegri?

”Credo sia il migliore ma alla panchina d’oro ho votato Gasperini, per la passata stagione ovviamente”.

Dicembre super mese per via delle sei partite?

”Non ci ho pensato, pensiamo solo ed esclusivamente a domani”.

Errore da non commettere domani?

”Non dobbiamo ricercare la partita perfetta, ma domani non ti potrai permettere alcuna disattenzione. Capire quando dobbiamo essere aggressivi o meno. Ho già deciso i titolari la squadra lo sa, siamo pronti”.

Attacco con poco dialogo?

”Non mi interessa, lavoriamo per altre situazioni, abbiamo tirato tante volte e creato situazioni. Dobbiamo essere cinici, con voglia. Indipendentemente da chi segna”.

Cosa mi ha detto Della Valle?

”Ho camminato molto in centro, conosco Firenze, tutti quelli che mi hanno visto mi hanno incitato molto. Della Valle è fiducioso”.

Chiesa?

“Non ho bisogno di parlare con lui, conosce benissimo il valore della partita”.