Pioli: "Adesso pensiamo al Torino. Il nostro rigorista è Thereau. Ecco perchè ho tolto subito Chiesa"

Dopo la vittoria contro il Benevento ha parlato a Rai Sport Stefano Pioli, queste le sue parole:"Una prestazione solida contro un Benevento che ha dato tutto dall'inizio alla fine, noi abbiamo ripetut...

Dopo la vittoria contro il Benevento ha parlato a Rai Sport Stefano Pioli, queste le sue parole:

"Una prestazione solida contro un Benevento che ha dato tutto dall'inizio alla fine, noi abbiamo ripetuto le cose buone fatte nella partita contro l'Udinese. Solo adesso possiamo pensare alla partita contro il Torino.

Chiesa fuori subito? Ci saranno tre partite importanti e non volevo appesantirlo con troppa fatica.

Babacar e la polemica del rigore? Capisco la sua voglia di battare ma il nostro rigorista è Thereau quindi e stato giusto che lo abbia battuto Cyril.

I pilastri di questa squadra sono Thereau ma anche Astori, Pezzella e Badelj che danno esperienza e fanno crescere i giovani. Adesso ci aspetta una settimana importante in cui possiamo fare degli ottimi risultati per stare più tranquilli e iniziare a pensare ad una classifica diversa"