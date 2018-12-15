Pioli: "Abbiamo incontrato i tifosi, ecco cosa ci hanno detto. Meritavamo di vincere contro Frosinone e Bologna"

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa, queste le sue parole:"Dobbiamo ripartire dal finale di partita contro il Sassuolo, gli ultimi 15′. Abbiamo preparato delle fasi di gioco per far male all’Empol...

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa, queste le sue parole:

"Dobbiamo ripartire dal finale di partita contro il Sassuolo, gli ultimi 15′. Abbiamo preparato delle fasi di gioco per far male all’Empoli. Domani saranno tre punti pesanti, la nostra classifica comincia a pesare. Non è decisiva per il nostro obiettivo finale, dobbiamo lavorare con dedizione e cercare di migliorare la classifica scorsa

Domani sarà in campo uno tra Noorgard e Dabo, stanno bene entrambi

Ho tanti ricordi con Beppe, credo sia il compagno con il quale ho giocato di più, ci legano tanti ricordi

Pjaca? Non si discutono le sue qualità, chiaramente sta dando meno di quanto potrebbe, deve guardarsi dentro e reagire mentalmente.

L’importante è come sta la squadra, non io. Io sono ancora più felice e motivato di quando ho iniziato

Segnare ha fatto bene A Simeone, in settimana ha lavorato sodo

Abbiamo incontrato i tifosi, ci hanno detto che ci sono vicini, ci hanno rimproverato la prima ora di gioco con il Sassuolo perchè non è stata all’altezza della Fiorentina. Ci hanno detto anche di non ascoltare troppo la stampa. Hanno parlato benissimo, rimarcando il rapporto con questa squadra. Ci hanno chiesto il massimo, ci hanno sostenuto e sono con noi. Hanno ribadito di come sono legati a questa squadra dopo quello che è avvenuto lo scorso anno. C'è un rapporto speciale

Nelle ultime due partite subire sei gol per noi è stata una novità. Sicuramente alcune coperture non hanno funzionato come volevo

Siamo una squadra che non può giocare senza ritmo. Il Sassuolo ha palleggiato più di noi, bisogna prendersi qualche rischio in più con più qualità e personalità. È successo solo negli ultimi 15 minuti della gara di Reggio Emilia

Perchè siamo crollati in classifica? Non abbiamo vinto due partite che dovevamo vincere, le due trasferte con Frosinone e Bologna. Se avessimo vinto quelle due sfide, i giudizi ora sarebbero diversi. Questo ci ha tolto un po' di convinzione e fiducia, la squadra nelle ultime gare è stata meno aggressiva, intensa e spensierata. Le prestazioni però, a parte il primo tempo col Torino e i primi 60 minuti col Sassuolo, non sono mai mancate

La classifica è molto corta, ma penso che avremmo meritato qualche punto in più per quanto fatto finora".