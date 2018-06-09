Pioli a Reggio Emilia per la Finale Scudetto Primavera tra Fiorentina ed Inter
Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, il mister Stefano Pioli sarà a Reggio Emilia per sostenere Bigica ed i ragazzi della Fiorentina Primavera nella Finale scudett...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 17:33
Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, il mister Stefano Pioli sarà a Reggio Emilia per sostenere Bigica ed i ragazzi della Fiorentina Primavera nella Finale scudetto dove i viola affronteranno l'Inter nella rivincita rispetto alla scorsa stagione. Vacanze interrotte, taccuino e vista aguzzata: la serata di Mister Pioli