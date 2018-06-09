Labaro Viola

Pioli a Reggio Emilia per la Finale Scudetto Primavera tra Fiorentina ed Inter

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, il mister Stefano Pioli sarà a Reggio Emilia per sostenere Bigica ed i ragazzi della Fiorentina Primavera nella Finale scudett...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 17:33
Pioli a Reggio Emilia per la Finale Scudetto Primavera tra Fiorentina ed Inter - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
News
Fiorentina
Pioli
Fiorentina Primavera
Condividi

Come riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, il mister Stefano Pioli sarà a Reggio Emilia per sostenere Bigica ed i ragazzi della Fiorentina Primavera nella Finale scudetto dove i viola affronteranno l'Inter nella rivincita rispetto alla scorsa stagione. Vacanze interrotte, taccuino e vista aguzzata: la serata di Mister Pioli

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok