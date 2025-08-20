Pioli: “A Commisso ripeto che anch’io ho investito sulla Fiorentina. Chiedo al gruppo un giusto atteggiamento”

Stefano Pioli, neo allenatore della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni di Repubblica, ecco qualche altro estratto: “Sento di essere al posto giusto nel momento ideale della carriera per caricarmi tutti i pesi sulle spalle. Al presidente Commisso ripeto spesso che la Fiorentina ha investito su di me, ma che anche io ho investito sulla Fiorentina.

Più di prima chiedo ai giocatori un atteggiamento mentale giusto perché per tagliare traguardi prestigiosi conta più l’attitudine della qualità. Non mi interessa se i calciatori vanno a mangiare la pizza insieme, ma pretendo che in campo facciano quello che gli chiedo. Qui però ho trovato un gruppo sano, quindi partiamo avvantaggiati”.