Pioli: "Brutta viola, ma giocati solo 40' effettivi. Rissa finale? Nulla di grave, abbiamo valori di Astori"

Così Stefano Pioli, in sala stampa, dopo la sconfitta interna contro il Cagliari: "Oggi non abbiamo giocato bene, ultimamente ci riuscivamo e vincevamo. Ci siamo un po' persi nelle difficoltà. L'EL? O...

Così Stefano Pioli, in sala stampa, dopo la sconfitta interna contro il Cagliari: "Oggi non abbiamo giocato bene, ultimamente ci riuscivamo e vincevamo. Ci siamo un po' persi nelle difficoltà. L'EL? Ora dipende tutto da come andrà Atalanta-Milan: dispiace perché non siamo arrivati bene a questa gara, anche se in settimana avevo visto bene la squadra. L'atteggiamento del Cagliari? Non ci è piaciuto: noi abbiamo fatto una stagione esemplare, dispiace per la rissa. In realtà si è giocato solo per 40' di tempo effettivo. Il gol? Pavoletti doveva essere marcato".

E, ancora: "Grazie alla curva, ci hanno impressionato incitandoci fin dall'inizio. Prendiamo questa sconfitta per ripartire e costruire una viola più solida. La famiglia di Astori? Siamo stati con loro nello spogliatoio, dopo la gara, come facciamo sempre quando sono allo stadio. La rissa finale e la mia espulsione? Non penso sia stato nulla di così grave: se c'è un gruppo sano, in questo campionato, che ha portato avanti i valori di Davide, è il nostro. Certo, è stata sbagliata, se potessimo tornare indietro non la rifaremmo".