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Pioli: "Il più forte della squadra? Chiesa. Capisco i tifosi: la Fiorentina è parte della loro vita"

Ospite dell'ospedale Meyer di Firenze, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha risposto alle curiosità dei piccoli pazienti:"Il più forte della squadra? Chiesa, è qui accanto a me (si lascia anda...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2018 19:09
Pioli: "Il più forte della squadra? Chiesa. Capisco i tifosi: la Fiorentina è parte della loro vita" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ospite dell'ospedale Meyer di Firenze, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha risposto alle curiosità dei piccoli pazienti:

"Il più forte della squadra? Chiesa, è qui accanto a me (si lascia andare ad un sorriso, ndr). Firenze? Non è cambiata, i tifosi sono sempre molto legati alla squadra come ai tempi in cui io giocavo qui. Tutti considerano la Fiorentina una parte della vita, succede quindi di sentirsi molto coinvolti".

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