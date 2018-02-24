Pioli: "Il più forte della squadra? Chiesa. Capisco i tifosi: la Fiorentina è parte della loro vita"

Ospite dell'ospedale Meyer di Firenze, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha risposto alle curiosità dei piccoli pazienti:"Il più forte della squadra? Chiesa, è qui accanto a me (si lascia anda...

Ospite dell'ospedale Meyer di Firenze, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha risposto alle curiosità dei piccoli pazienti:

"Il più forte della squadra? Chiesa, è qui accanto a me (si lascia andare ad un sorriso, ndr). Firenze? Non è cambiata, i tifosi sono sempre molto legati alla squadra come ai tempi in cui io giocavo qui. Tutti considerano la Fiorentina una parte della vita, succede quindi di sentirsi molto coinvolti".