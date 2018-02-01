Gli acquisti non bastano: pioggia di insulti sotto la diretta fb viola, Corvino e società bersagliati
Si sta tutt'altro che acquietando il clima intorno alla Fiorentina. Chi credeva che la presentazione di Dabo e Falcinelli - avvenuta oggi allo stadio Franchi, al cospetto di Corvino e Freitas - potess...
Si sta tutt'altro che acquietando il clima intorno alla Fiorentina. Chi credeva che la presentazione di Dabo e Falcinelli - avvenuta oggi allo stadio Franchi, al cospetto di Corvino e Freitas - potesse essere l'occasione per stemperare gli animi, si deve ricredere. Sotto la diretta fb della conferenza, infatti, ecco una pioggia di centinaia di insulti - alcuni anche molto pesanti - all'indirizzo del direttore generale e della proprietà. La scissione con i tifosi - al netto di qualche sparuta presa di posizione in favore della società - sembra quindi sempre più incrinato.