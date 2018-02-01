Gli acquisti non bastano: pioggia di insulti sotto la diretta fb viola, Corvino e società bersagliati

Si sta tutt'altro che acquietando il clima intorno alla Fiorentina. Chi credeva che la presentazione di Dabo e Falcinelli - avvenuta oggi allo stadio Franchi, al cospetto di Corvino e Freitas - potess...

A cura di Redazione Labaroviola 01 febbraio 2018 15:40

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