Pioggia di dediche per Bove. Beltran: "Per te hermanito", De Gea: "For you brother"

La Fiorentina cala l'ottava vittoria consecutiva in A, tante le dediche ad Edoardo Bove

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi ha vinto 1-0 contro il Cagliari di Davide Nicola, decisivo il gol di Danilo Cataldi con dedica e "promessa" ad Edoardo Bove, il calciatore che ha seguito oggi la partita dall'ospedale di Careggi dove sta svolgendo ulteriori esami in seguito al malore accusato domenica scorsa in Fiorentina-Inter. Tutti i compagni stanno sostenendo e supportando il classe 2002 in questo difficile periodo, tante le dediche scritte su Instagram. David De Gea ha scritto così: "For you brother... all together as one", "L'ottava meraviglia. Tutta per te, Edo", le parole di Fabiano Parisi, "4+4=8 Per te Edo", scrive Yacine Adli. "3 punti importanti, per te Edo Bove", scrive Colpani. Ed ancora "Another one... 8 di fila ragazzi! Che orgoglio far parte di questa bellissima famiglia. Ps. Edo ti vogliamo bene", scrive Robin Gosens. "Un'altra vittoria in casa, per te hermanito", le parole di Lucas Beltran.

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