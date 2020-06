Pieri: “Degli arbitri si nascondono dietro al protocollo VAR. Commisso ha ragione, serve il challenge”

“Lazio-Fiorentina? Ci sono stati tanti errori in generale in queste gare – addetto l’ex arbitro Tiziano Pieri al Corriere dello Sport – alcuni il VAR poteva evitarli, altri no con questo protocollo dietro il quale alcuni arbitri si nascondono. Lazio-Fiorentina caso limite. Serve una VAR di personalità. Commisso ha chiesto il challenge? È l’unica soluzione per slegare le mani al VAR. È l’una soluzione, una chiamata per tempo. In questo caso la Fiorentina avrebbe potuto chiedere il challenge e Fabbri riguardava l’azione, per me il rigore l’avrebbe tolto. Rizzoli si era già gatto portavoce ci questa soluzione. Il challenge serve, bisogna evitare di assegnare rigori come quello”.