In pieno centro a Firenze, nel locale di Spalletti, Dainelli e Gilardino tutta la nazionale a cena

È successo ieri sera nel pieno centro di Firenze, molti ragazzi della nazionale italiani si sono ritrovati a cena

Una cena che sembrava un po' un aperitivo, tutti insieme intorno a un tavolo per fare gruppo e, magari, guardare anche un po' di calcio internazionale. Stasera la Nazionale è andata a passare un po' di tempo libero alla Fashion Foodballer, il locale a piazza Strozzi, a Firenze, di Luciano Spalletti, Alberto Gilardino e Dario Dainelli. Spritz, coca cola, cocktail alla frutta, senatori (tra cui De Rossi, allenato proprio dal padrone di casa) e giocatori più esperti si sono presentati a sorpresa nel locale e sono stati fatti accomodare in un lungo tavolo all'ingresso del locale notturno