Piccoli starà fermo per tre settimane: Lesione al bicipite femorale della coscia destra per lui

L'ex attaccante viola si è fatto male contro l'Inter

Brutte notizie in casa rossoblù e per l'allenatore Raffaele Palladino: l'attaccante Roberto Piccoli è uscito malconcio dall'ultima sfida di campionato giocata contro l'Inter ed è costretto a fermarsi ai box per un infortunio muscolare.

L'entità dell'infortunio e i tempi di recupero

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, rimediata nel corso del primo tempo del match contro i nerazzurri. Per l'attaccante si prospetta uno stop stimato in circa tre settimane.

Una tegola pesante per Palladino, che perde un elemento importante per il reparto offensivo proprio nel momento cruciale della stagione.

Il fattore sosta nazionali

A mitigare parzialmente l'impatto dell'infortunio sarà la pausa per le nazionali del mese di novembre. La sosta del campionato consentirà a Piccoli di svolgere il percorso di recupero e riabilitazione con maggiore tranquillità, riducendo al minimo il numero di partite ufficiali saltate con la maglia rossoblù.

Nel frattempo, il tecnico valuterà le alternative all'interno della rosa per sostituire al meglio l'attaccante nelle prossime uscite.