Piccoli: "Kean è il centravanti più forte in Serie A, è destinato ad altri palcoscenici"

Secondo il giocatore del Cagliari l'attaccante della Fiorentina ha caratteristiche tecniche e fisiche uniche

Ai microfoni dell'emittente canadese TLN TV ha parlato l'attaccante del Cagliari Roberto Piccoli che, nel commentare quale fosse per lui il miglior centravanti della Serie A, ha scelto quello della Fiorentina Moise Kean: "Per me l'attaccante più forte del campionato è Moise Kean per le sue varie caratteristiche: fisiche e tecniche. Ha velocità, potenza fisica...è veramente forte, un giocatore di alto livello. Secondo me il prossimo anno giocherà in palcoscenici molto importanti".

Lo riporta tuttomercatoweb.com