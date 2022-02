Piatek o Cabral dal 1′ contro la Lazio? L’obiettivo di entrambi è non far rimpiangere Vlahovic

La roulette è aperta. Fra il 9 e il 19 è una sfida per lo scettro di protagonista, sabato sera contro la Lazio. È la prima uscita dopo l’addio di Vlahovic e non potrà mai essere una partita come le altre perle Firenze è in fermento per il distacco, ma adesso è anche curiosa di vedere come sarà sostituito il serbo. Cabral e Piatek si giocheranno un ruolo fondamentale in questo match. E uno di loro partirà dal primo minuto e l’altro farà staffetta. Questa sembra sia la soluzione più probabile. Sono in concorrenza sul campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

