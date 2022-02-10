Piatek esulta: "Un sogno per me e per la squadra, siamo una famiglia, grandi anche in dieci"

Doppietta e grande prestazione di Piatek che ha messo il suo doppio sigillo sulla vittoria della Fiorentina a Bergamo

Dopo la partita vinta sul campo dell'Atalanta Piatek ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina, queste le sue parole: "Questo è un sogno per me e per tutta la squadra, adesso testa a lunedi perchè abbiamo bisogno di vincere la partita contro lo Spezia. Questi siamo noi, siamo una famiglia, siamo una squadra compatta. Felici perchè siamo in semifinale, tutti abbiamo festeggiato perchè siamo una famiglia, anche in dieci abbiamo fatto una grande partita. Lo Spezia è una squadra che gioca bene, dobbiamo fare meglio rispetto alla Lazio" conclude Piatek.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ATALANTA NON CI STA

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