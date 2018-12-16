Pezzella: "Vittoria che volevamo, Europa vicina. Esultanza di Simeone? È giovane..."

German Pezzella ha parlato nell'immediato post gara. Queste le sue parole:"Questa è una vittoria che volevamo, mancava da due mesi. Non era semplice, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia e cu...

A cura di Redazione Labaroviola 16 dicembre 2018 16:52

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella

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