Pezzella: "Vittoria che volevamo, Europa vicina. Esultanza di Simeone? È giovane..."
German Pezzella ha parlato nell'immediato post gara. Queste le sue parole:"Questa è una vittoria che volevamo, mancava da due mesi. Non era semplice, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia e cu...
German Pezzella ha parlato nell'immediato post gara. Queste le sue parole:
"Questa è una vittoria che volevamo, mancava da due mesi. Non era semplice, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia e cuore. Oggi abbiamo trovato la vittoria, è molto importante per noi. L'Europa è ancora alla portata, è un campionato difficile per tutti. Volevamo questa vittoria, con i tre punti si lavora in maniera più tranquilla. Oggi abbiamo iniziato male, non c'è bisogno di subire gol per iniziare a giocare. il gesto di stizza di Simeone? È un ragazzo giovane, che ci tiene tantissimo, importante per noi vediamo sempre come lavora durante la settimana".