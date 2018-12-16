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Pezzella: "Vittoria che volevamo, Europa vicina. Esultanza di Simeone? È giovane..."

German Pezzella ha parlato nell'immediato post gara. Queste le sue parole:"Questa è una vittoria che volevamo, mancava da due mesi. Non era semplice, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia e cu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2018 16:52
Pezzella: "Vittoria che volevamo, Europa vicina. Esultanza di Simeone? È giovane..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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German Pezzella ha parlato nell'immediato post gara. Queste le sue parole:

"Questa è una vittoria che volevamo, mancava da due mesi. Non era semplice, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia e cuore. Oggi abbiamo trovato la vittoria, è molto importante per noi. L'Europa è ancora alla portata, è un campionato difficile per tutti. Volevamo questa vittoria, con i tre punti si lavora in maniera più tranquilla. Oggi abbiamo iniziato male, non c'è bisogno di subire gol per iniziare a giocare. il gesto di stizza di Simeone? È un ragazzo giovane, che ci tiene tantissimo, importante per noi vediamo sempre come lavora durante la settimana".

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