CorSport, Pezzella sarà titolare contro lo Spezia, Cutrone spera in una maglia dal 1′

Beppe Iachini a tre giorni dalla partita con la neopromossa ligure non può fare ancora le prove generali di squadra. La seduta di ieri, ventiquattro ore dopo il rientro in gruppo come segnale dell’atteso via libera, ha ribadito il pieno recupero di German Pezzella ad un mese dall’infortunio al piede patito nell’amichevole contro la Reggiana. Là davanti Vlahovic e Cutrone insidiano Kouame in una volata in cui al momento non c’è un favorito netto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

