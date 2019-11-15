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Pezzella titolare 90 minuti nel big match Brasile - Argentina (0-1). Decide Messi, due rigori sbagliati...

German Pezzella protagonista per 90 minuti a Riad nel big match amichevole tra Brasile e Argentina. Alla fine ad aggiudicarsi la gara è stata la squadra di Scaloni, che ha vinto 0-1 grazie ad una rete...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 22:58
Pezzella titolare 90 minuti nel big match Brasile - Argentina (0-1). Decide Messi, due rigori sbagliati... - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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German Pezzella protagonista per 90 minuti a Riad nel big match amichevole tra Brasile e Argentina. Alla fine ad aggiudicarsi la gara è stata la squadra di Scaloni, che ha vinto 0-1 grazie ad una rete di Messi. Da segnalare anche due rigori falliti - uno per parte - da parte proprio di Messi e di Gabriel Jesus.

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