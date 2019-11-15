Pezzella titolare 90 minuti nel big match Brasile - Argentina (0-1). Decide Messi, due rigori sbagliati...
German Pezzella protagonista per 90 minuti a Riad nel big match amichevole tra Brasile e Argentina. Alla fine ad aggiudicarsi la gara è stata la squadra di Scaloni, che ha vinto 0-1 grazie ad una rete...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 22:58
German Pezzella protagonista per 90 minuti a Riad nel big match amichevole tra Brasile e Argentina. Alla fine ad aggiudicarsi la gara è stata la squadra di Scaloni, che ha vinto 0-1 grazie ad una rete di Messi. Da segnalare anche due rigori falliti - uno per parte - da parte proprio di Messi e di Gabriel Jesus.