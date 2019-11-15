Pezzella titolare 90 minuti nel big match Brasile - Argentina (0-1). Decide Messi, due rigori sbagliati...

German Pezzella protagonista per 90 minuti a Riad nel big match amichevole tra Brasile e Argentina. Alla fine ad aggiudicarsi la gara è stata la squadra di Scaloni, che ha vinto 0-1 grazie ad una rete...

A cura di Redazione Labaroviola 15 novembre 2019 22:58

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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