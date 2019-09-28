Pezzella sull'intervista: "Non ho mai parlato di Milan, è uscita un'informazione sbagliata"

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, commentando un post sul profilo Instagram di Sky Sport: "Non ho mai parlato di Milan nel...

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, commentando un post sul profilo Instagram di Sky Sport: "Non ho mai parlato di Milan nell'intervista, ma solo della mia squadra. L'informazione che è uscita fuori è sbagliata".