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Pezzella sull'intervista: "Non ho mai parlato di Milan, è uscita un'informazione sbagliata"

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, commentando un post sul profilo Instagram di Sky Sport: "Non ho mai parlato di Milan nel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2019 23:00
Pezzella sull'intervista: "Non ho mai parlato di Milan, è uscita un'informazione sbagliata" - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, commentando un post sul profilo Instagram di Sky Sport: "Non ho mai parlato di Milan nell'intervista, ma solo della mia squadra. L'informazione che è uscita fuori è sbagliata".

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