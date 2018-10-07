Pezzella sui social: "Mollare mai, forza viola sempre"
Il capitano della Fiorentina dopo la sconfitta odierna contro la Lazio ha scritto un post sul proprio profilo Instagram, ecco le sue testuali parole.Lavoro per migliorare e per ottenere quello che ci...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2018 22:35
Il capitano della Fiorentina dopo la sconfitta odierna contro la Lazio ha scritto un post sul proprio profilo Instagram, ecco le sue testuali parole.
Lavoro per migliorare e per ottenere quello che ci è mancato oggi. Mai mollare. Forza viola sempre.
Parole semplici ma vere, che fanno capire quanto il capitano viola tenga alla squadra. Ora la sosta. Ci sarà tempo per ricaricare le batterie per tornare subito a fare punti contro il Cagliari.