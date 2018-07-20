Pezzella su Instagram: “Oggi più che mai insieme siamo più forti”
Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella dopo la sentenza del TAS che riammette il Milan alle coppe europee, ha scritto questo post sul suo profilo Instagram: “Oggi più che mai insieme siamo più...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 15:48
Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella dopo la sentenza del TAS che riammette il Milan alle coppe europee, ha scritto questo post sul suo profilo Instagram: “Oggi più che mai insieme siamo più forti”