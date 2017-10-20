Pezzella sarà riscattato a fine stagione. La Fiorentina pagherà al Betis 10 milioni di euro

Al termine della stagione probabilmente German Pezzella sarà riscattato dalla Fiorentina per dieci milioni. Pioli non ha mai nascosto il suo entusiasmo per il suo arrivo a Firenze. Dietro non mancano...

Al termine della stagione probabilmente German Pezzella sarà riscattato dalla Fiorentina per dieci milioni. Pioli non ha mai nascosto il suo entusiasmo per il suo arrivo a Firenze. Dietro non mancano le alternative, da Milenkovic, considerato il centrale del futuro, a Vitor Hugo, ma Pezzella ha già conquistato tutti. Così riporta questa mattina il Corriere dello Sport.