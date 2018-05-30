Pezzella saluta il Betis: "Io, un granello di sabbia nella vostra storia, grazie di tutto"

Questo il messaggio di addio di German Pezzella su Instagram per il Betis, club che lascia dopo il riscatto esercitato dalla Fiorentina:"Oggi saluto il Betis, è stato un onore aver difeso la sua magli...

Questo il messaggio di addio di German Pezzella su Instagram per il Betis, club che lascia dopo il riscatto esercitato dalla Fiorentina:

"Oggi saluto il Betis, è stato un onore aver difeso la sua maglia. Voglio ringraziarti per avermi aiutato a realizzare i miei sogni come calciatore. Verranno con me ovunque io vada. Andare in questo modo è la più grande gratitudine che potrei dare a coloro che si sono fidati di me soprattutto nei momenti più difficili, e collaborare come un granello di sabbia per un club che mi ha aiutato a crescere molto nei nostri anni insieme. Mi piace vederli riuscire, seguire i successi. A presto, Real Betis. Germán"