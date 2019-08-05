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Pezzella resta a Firenze, per i viola è incedibile. La Roma molla la presa su di lui

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, German Pezzella sembra destinato a restare in viola nonostante le avance della Roma. Con il passare delle settimane infatti sono sfiorite diverse idee pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 12:54
Pezzella resta a Firenze, per i viola è incedibile. La Roma molla la presa su di lui - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, German Pezzella sembra destinato a restare in viola nonostante le avance della Roma. Con il passare delle settimane infatti sono sfiorite diverse idee per la nuova difesa romanista tra cui Rugani e Pezzella perchè l'argentino costa troppo e la Fiorentina non ha alcuna intenzione di cederlo.

 

 

 

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