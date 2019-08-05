Pezzella resta a Firenze, per i viola è incedibile. La Roma molla la presa su di lui
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, German Pezzella sembra destinato a restare in viola nonostante le avance della Roma. Con il passare delle settimane infatti sono sfiorite diverse idee pe...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2019 12:54
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, German Pezzella sembra destinato a restare in viola nonostante le avance della Roma. Con il passare delle settimane infatti sono sfiorite diverse idee per la nuova difesa romanista tra cui Rugani e Pezzella perchè l'argentino costa troppo e la Fiorentina non ha alcuna intenzione di cederlo.