Pezzella resta a Firenze, per i viola è incedibile. La Roma molla la presa su di lui

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, German Pezzella sembra destinato a restare in viola nonostante le avance della Roma. Con il passare delle settimane infatti sono sfiorite diverse idee pe...

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, German Pezzella sembra destinato a restare in viola nonostante le avance della Roma. Con il passare delle settimane infatti sono sfiorite diverse idee per la nuova difesa romanista tra cui Rugani e Pezzella perchè l'argentino costa troppo e la Fiorentina non ha alcuna intenzione di cederlo.