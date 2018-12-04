Pezzella: "Pioli in discussione? mancanza di rispetto per noi. Se hai giovani è normale la crisi"

German Pezzella, è stato scelto come testimonial dell'Ant, queste le sue parole in conferenza stampa sulla Fiorentina:"Firenze è una città che vive il calcio in maniera diversa. In un periodo così ci...

German Pezzella, è stato scelto come testimonial dell'Ant, queste le sue parole in conferenza stampa sulla Fiorentina:

"Firenze è una città che vive il calcio in maniera diversa. In un periodo così ci sono diversi giocatori che vogliono metterci la faccia ma non sarebbe giusto fare un nome. Questo è un gruppo di ragazzi che capiscono tanto anche di come è la vita. Oggi sono io, però rappresento tutta la squadra che è fatta di buoni giocatori e uomini. Non abbiamo paura della classifica.

Simeone vuole fare gol, è il centravanti. Quando ha un periodo così per lui è dura. Si impegna tutti i giorni, ve lo posso assicurare. Se la difesa è stata forte è perché la squadra ha lavorato bene in fase difensiva, tutti compatti. Per arrivare al gol hanno bisogno dell’aiuto di tutti, tanto Giovanni quanto gli esterni. Serve il nostro sostegno, un palleggio pulito. Tutti sanno che, oltre che compagno, sono un suo amico. Ha la capacità e la forza per fare gol, noi siamo lì per sostenere lui, Chiesa, Mirallas, Pjaca e tutti gli attaccanti.

Dopo la partita con l’Atalanta, alla settima giornata, mi è stata fatta una domanda sulla Champions League. Poi nelle ultime sette partite abbiamo fatto 5 punti. Sicuramente voglio di più, ma quando si ha una squadra giovane come la nostra può capitare un periodo così. A noi serve una vittoria per uscirne, speriamo arrivi nella prossima partita.

Ora non serve parlare, serve solo lavorare.Sicuramente qualcosa stiamo facendo male, ma lavoriamo con la testa e pensiamo al Sassuolo“.

Se mettete in discussione Pioli, citando solo una persona, mancate di rispetto a tutti noi. Ho sentito che spesso viene fuori quello che ci diciamo nello spogliatoio. Non serve, non è buono per nessuno. E’ normale che i tifosi leggono quello che viene scritto e non sanno se è la verità oppure no. Bisogna stare tranquilli su certe cose, altrimenti si crea confusione. Quando hai sei giocatori in campo di venti anni, può succedere un momento così e che serva tempo per uscirne. Ma mettere in discussione le persone così non va bene..."