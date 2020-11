Pezzella e l’operazione (in artroscopia) alla caviglia. Sarà di nuovo recupero in tempi record?

Non c’è pace per German Pezzella, dopo i due infortuni subiti allo zigomo nello scorso campionato, rispettivamente a maggio contro l’Empoli e a novembre contro l’Hellas Verona è costretto nuovamente a star fuori.

Il capitano della Fiorentina, nell’amichevole prestagionale contro la Reggiana ha preso un brutto pestone, all’inizio non sembrava niente di preoccupante poi, l’argentino è entrato in un vortice di tormenti. È stato infatti costretto a saltare le prime tre gare del campionato, il dolore però non si placa ma German è un guerriero, torna in pista contro lo Spezia a Cesena ma alla fine quella maledetta caviglia lo costringe alla sostituzione al 71’. Il capitano gigliato lascia così il campo, pieno di rabbia, si toglie la scarpa destra e la scaraventa in panchina. Pezzella però è tosto, contro l’Udinese vuole esserci a tutti i costi, al 38’ tormentato dal fastidio è costretto a lasciare il campo.

Lì è stata maturata la decisione, presa con lo staff medico viola di effettuare una “pulizia articolare”, un intervento (in artroscopia). German è un leader vero ed il giorno seguente si è subito presentato al centro sportivo “Davide Astori”, per la sfida contro la Roma è stato inserito tra i convocati, infatti era all’Olimpico, più per dar sostegno che per altro. Martinez Quarta, suo sostituto, si è fatto buttare fuori all’87’, un’emergenza dunque che si va a creare in difesa, contro il Parma sembra essere arrivato il turno di Igor…

Quando potrà ritornare Pezzella a guidare la difesa della Fiorentina? Tra un mese circa in teoria, la sosta Nazionali può essere un vantaggio per non fargli saltare troppe gare, in pratica l’argentino ci ha abituati a recuperi in tempi record e quindi chissà… un capitano, vero, non molla mai!

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, DIRIGENTI FIORENTINA ALLIBITI. NESSUNA AUTOCRITICA DI IACHINI, DÀ COLPA A SOSTE NAZIONALI