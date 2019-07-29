Pezzella non vuol perdere la fascia e vorrebbe un club più competitivo. Prezzo 20 milioni

In casa Roma può aprire una nuova pista per Pezzella, che non ha un grande feeling con Montella e tra l’altro è infastidito dalla possibilità di perdere la fascia di capitano in favore di Chiesa. La R...

In casa Roma può aprire una nuova pista per Pezzella, che non ha un grande feeling con Montella e tra l’altro è infastidito dalla possibilità di perdere la fascia di capitano in favore di Chiesa. La Roma ha parlato con il procuratore, non ancora con la Fiorentina, che valuta il difensore 20 milioni. Ma prima di cederlo Pradè deve trovare un sostituto all’altezza. Dopo il cambio di proprietà il club viola farà un anno di transizione, per rispettare i paletti imposti dal Fair Play finanziario, non farà grandi acquisti e di fronte a un’off erta importante può cedere anche Pezzella.

Il futuro del difensore argentino sarà più facile da decifrare già oggi. Il capitano è rientrato dalle vacanze dopo l’impegno per la Coppa America e incontrerà la società per chiarire la sua posizione.

La Fiorentina non vorrebbe perderlo e con i dirigenti affronterà il discorso della fascia di capitano. Una decisione che deve ancora essere ufficializzata e che sarà presa eventualmente insieme al giocatore, che in questi anni ha dimostrato il suo attaccamento alla maglia viola. Pezzella vorrebbe giocare in una squadra più competitiva e durante l’estate il suo agente ha avuto contatti sia con la Roma che con il Milan.

Corriere dello Sport