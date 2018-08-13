Pezzella: "Non volevo la fascia da capitano. Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso"

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:"Mi auguro che Marko Pjaca faccia una buona stagione, ho gia parlato con lui e mi sembra un bravo ragazzo ed a...

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

"Mi auguro che Marko Pjaca faccia una buona stagione, ho gia parlato con lui e mi sembra un bravo ragazzo ed anche Badelj me ne ha parlato tanto bene. Io non lo conoscevo tanto ma al primo allenamento gli ho visto fare due o tre da giocatore di alto livello e spero che lo possa dimostrare qua a Firenze.

La società ha speso tanto ed è ad un buon livello, ma vedo altre sei sette squadre più o meno a questo livello perciò dobbiamo giocare meglio dell'anno scorso quando abbiamo comunque fatto bene.

Fascia da capitano? E' difficile spiegare con le parole cio che provo, orgoglio e responsabilità. Io non volevo questa fascia al braccio in questo momento ma è una responsabilità che voglio portare avanti.

Speriamo che questo sia l'anno della consacrazione di Simeone e Chiesa. Sono due grandi giocatori, in questa stagione faranno ancora meglio. Si conoscono bene e mi auguro che possano fare bene".