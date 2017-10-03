Pezzella non riconosciuto nella nazionale Argentina: "Non puoi entrare, allenamento a porte chiuse"

All'entrata del centro sportivo albiceleste il difensore viola non è stato fatto entrare. Ha dovuto mostrare un documento per passare

Succede anche questo quando sei chiamato per la prima volta dalla tua selezione. German Pezzella, centrale della Fiorentina e convocato da Sampaoli con l'Argentina, non è stato riconosciuto dalla sicurezza del centro sportivo della Nazionale, a Ezeiza.

Il giocatore è stato accolto con molta diffidenza e non è stato riconosciuto da nessuno; così la sicurezza gli ha chiesto per quale motivo fosse lì. Pezzella ha detto che si doveva allenare con l'Argentina, e per tutta risposta si è sentito dire: "Con la Nazionale Under 21?".

Ma Pezzella ha ribadito di essere convocato in quella maggiore, chiamato direttamente da Sampaoli. Solo l'esposizione della sua carta d'identità ha potuto far oltrepassare i controlli a German Pezzella, che tra l'altro potrebbe partire titolare nella prossima partita contro il Perù.

Sfida decisiva per la qualificazione al Mondiale in Russia, visto che al momento l'Argentina si trova indietro nel raggruppamento sudamericano.

Goal.com