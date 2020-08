Tuttosport, Pezzella, il Milan lo vuole ma la Fiorentina chiede 18-20 milioni. No a Duarte

German Pezzella è il nome nuovo che piace al Milan per la difesa. L’argentino che ha già lavorato con Pioli alla Fiorentina viene visto come una valida alternativa a Nikola Milenkovic per il quale la viola chiede 40 milioni. Una cifra che il Milan non ha intenzione di investire ma anche per Pezzella la richiesta oscilla tra i 18 e i 20 milioni. Del giocatore hanno discusso Maldini e Massara e il suo agente Martin Guastadisegno nell’incontro che c’è stato due giorni fa presso la sede milanista. Non trova conferma l’ipotesi di uno scambio tra Milan e Fiorentina che preveda il passaggio di Pezzella da Pioli e di Leo Duarte a Firenze. Lo scrive Tuttosport.

PEZZELLA-MILENKOVIC UNO DEI DUE LASCERÀ LA FIORENTINA? IL MILAN HA PROPOSTO DUARTE AI VIOLA