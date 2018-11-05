Pezzella: "Lafont è forte e ha personalità, ecco cosa fa quando sbaglia. Sto vicino a Pjaca perchè..."

German Pezzella ha parlato a Radio Bruno anche di Pjaca e Lafont, queste le sue parole:"Pjaca è un grande e lavora per migliorarsi, gli sto vicino, ma vuole dimostrare troppo quello che vale ma adesso...

German Pezzella ha parlato a Radio Bruno anche di Pjaca e Lafont, queste le sue parole:

"Pjaca è un grande e lavora per migliorarsi, gli sto vicino, ma vuole dimostrare troppo quello che vale ma adesso è difficile perchè in questo momento in cui alla squadra manca un po’ di lucidità è difficile. Lafont è giovane ma ha grandi qualità che ho intravisto fin dal suo arrivo. E’ un portiere sicuro, ma se sbaglia lui insiste perché ha personalità, come quando ha sbagliato con i piedi"

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