Pezzella: "In campionato abbiamo rimpianti. In Coppa Italia solo finali. Muriel..."

Dal ritiro di Malta ha parlato il capitano della Fiorentina German Pezzella, queste le sue parole registrate da Radio Bruno:"È importante riprendere subito e fare le cose bene, come abbiamo fatto come...

Dal ritiro di Malta ha parlato il capitano della Fiorentina German Pezzella, queste le sue parole registrate da Radio Bruno:

"È importante riprendere subito e fare le cose bene, come abbiamo fatto come alla fine dell’anno. Dopo qualche giorno di riposo è importante rimettere subito in moto le gambe, ma abbiamo subito una partita. Oggi ci siamo allenati forte e continueremo così.

Muriel è un giocatore di qualità: qui in Italia lo conoscono per tutto quello che ha fatto, ha giocato un Mondiale. È un giocatore importante. Proveremo a farlo entrare subito nelle nostre dinamiche, nel nostro gruppo, per fargli capire come si lavora qua. Speriamo in un buon futuro per lui

In coppa Italia ogni partita è una finale: con quattro partite puoi giocare una finale. E’ molto importante. Ora stiamo pensando a fare una buona partita con il Torino, che è una squadra in forma che sta facendo bene.

Adesso pensiamo alle partite che potevamo vincere, ci lascia qualche rimpianto. Nel girone di ritorno proviamo a migliorare, c’è mancato qualcosa perché con qualche punto in più potevamo essere lì”.