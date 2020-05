“Il giorno della partita? Sarà un bellissimo momento – ha detto German Pezzella a Tuttosport – ma preferisco sognare quando torneremo in campo con lo stadio pieno. Abbiamo una proprietà molto ambiziosa, una società solida, sono già state gettate le basi per il nuovo centro sportivo che sarà il più grande d’Italia e si sta facendo di tutto per dotare la squadra di un nuovo impianto. A gennaio è stata fatta una notevole campagna acquisti: questo dimostra quanta voglia c’è di far bene e di crescere. Il presidente ci tiene tantissimo, sono certo che con lui la Fiorentina otterrà grandi risultati. Ribery? Ha una voglia matta di tornare a giocare, ha energia che sprizza da tutti i pori. Sarà uno spettacolo rivederlo in campo. Cosa farò in futuro? Firenze è ormai diventata casa, sto benissimo qui e la Fiorentina è il mio mondo. Una partita che desidero giocare? La prima in Europa con la maglia della Fiorentina”.