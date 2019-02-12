Pezzella fuori, adesso Milenkovic può tornare al centro. Oppure Pioli ha una seconda opzione...

Pezzella fuori un mese e mezzo? Pioli ha due strade. La prima prevede l’utilizzo di un terzino puro, Laurini, con lo slittamento di Milenkovic al centro a far coppia con Vitor Hugo. La seconda è l’imp...

A cura di Redazione Labaroviola 12 febbraio 2019 11:04

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella e Milenkovic

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