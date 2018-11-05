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Pezzella e la partita contro la Juventus: "Da quando sono a Firenze ho capito cosa vuol dire..."

Nella sua intervista a Radio Bruno, Pezzella ha anche parlato della partita contro la Juventus che si giocherà al Franchi di Firenze il 1 Dicembre: "Proveremo a vincere la partita  contro la Juventus...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 14:57
Pezzella e la partita contro la Juventus: "Da quando sono a Firenze ho capito cosa vuol dire..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nella sua intervista a Radio Bruno, Pezzella ha anche parlato della partita contro la Juventus che si giocherà al Franchi di Firenze il 1 Dicembre: "Proveremo a vincere la partita  contro la Juventus perché fin dal mio arrivo a Firenze ho capito cosa è la partita contro la Juve per i tifosi viola. Quest'anno con Cristiano Ronaldo sono ancora più forti..."

LEGGI L'INTERVISTA INTEGRALE: PEZZELLA: “VOGLIO RIMANERE A FIRENZE, LE RIMONTE COLPA NOSTRA, A SIMEONE HO DETTO…”

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