Pezzella e la partita contro la Juventus: "Da quando sono a Firenze ho capito cosa vuol dire..."

Nella sua intervista a Radio Bruno, Pezzella ha anche parlato della partita contro la Juventus che si giocherà al Franchi di Firenze il 1 Dicembre: "Proveremo a vincere la partita contro la Juventus...

Nella sua intervista a Radio Bruno, Pezzella ha anche parlato della partita contro la Juventus che si giocherà al Franchi di Firenze il 1 Dicembre: "Proveremo a vincere la partita contro la Juventus perché fin dal mio arrivo a Firenze ho capito cosa è la partita contro la Juve per i tifosi viola. Quest'anno con Cristiano Ronaldo sono ancora più forti..."

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