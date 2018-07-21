Pezzella: "Delusi dalla sentenza del TAS, dobbiamo ripartire. Onorato di essere il capitano. Gerson..."

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Spory dopo la sentenza del TAS di Losanna che ha riammesso nuovamente il Milan all'Europa League. Queste le sue dichiarazio...

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Spory dopo la sentenza del TAS di Losanna che ha riammesso nuovamente il Milan all'Europa League. Queste le sue dichiarazioni:

"Pensavamo di poter giocare l'Europa League, c'è delusione ma dobbiamo ripartire più forti. Abbiamo un mese per prepararci al meglio e siamo molto delusi dalla sentenza del TAS. Pioli ha cercato di trasformare le nostre emozioni. Io capitano? Sono onorato, sento una grande responsabilità nel rappresentare Firenze e questi colori specie dopo tutto quello che è successo. Il nostro obbiettivo? Fare meglio della passata stagione. Gerson? E' arrivato da poco insieme a Norgaard, ricordo bene i sue due goal fatti al Franchi in maglia giallorossa. Siamo un gruppo di grandi uomini e qui staranno bene, per Gerson è importante integrarsi subito e tutti insieme cercheremo di iniziare al meglio la stagione".