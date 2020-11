CorFio, Pezzella, contro il Parma proverà fino all’ultimo ad esserci. Se non ce la fa, pronto Igor

Emergenza nella difesa della Fiorentina, scrive oggi il Corriere Fiorentino. Sabato mancherà Martinez Quarta, squalificato, e le possibilità di recuperare German Pezzella sono ridotte al lumicino. Eppure, il capitano ci proverà. Fino all’ultimo. Ieri si è allenato a parte, ma già oggi l’argentino cercherà di forzare. Senza rischiare ricadute, sia chiaro, ma con la volontà di stringere i denti il più possibile. Il mister aspetta e spera. In caso di forfait la logica prevede l’utilizzo di Igor, e la conferma della linea a tre (con Caceres e Milenkovic) ma non si può escludere al 100% un passaggio alla linea a quattro con Lirola a destra, Biraghi a sinistra, e l’uruguaiano e il serbo in mezzo.

Chi ha recuperato, intanto, è Borja Valero. Lo spagnolo è tornato in gruppo e sabato sarà regolarmente a disposizione. E poi l’attacco, dove non si rivedrà la coppia Callejon-Ribery. Uno tra Vlahovic e Kouame, per intendersi (più difficilmente Cutrone) giocherà. Resta da capire se questo porterà all’esclusione dell’ex Napoli o se invece non si vada verso una soluzione più offensiva, con Callejon e FR7 a supporto di un centravanti.

LEGGI ANCHE, CORFIO, SARRI È IL SOGNO DELLA FIORENTINA. IDEA PRANDELLI O MONTELLA TRAGHETTATORE FINO A FINE STAGIONE