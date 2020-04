A sportweek ha parlato il capitano della Fiorentina German Pezzella: “Coronavirus? Avevo messo in conto pure le cure ospedaliere, per fortuna non ce n’è stato bisogno. Coi compagni ci sentivamo sempre e scherzavamo per sdrammatizzare, ma pure il presidente Commisso si è sincerato quasi ogni giorno delle nostre condizioni. Lo stesso vale per mister Iachini, che sul campo è un martello: si è interessato di continuo per sapere se avessi avuto bisogno di qualcosa. Ricordo Astori? Si, ci penso tutti i giorni, giochiamo per lui e spero di poter tornare presto ad indossare la sua fascia”.