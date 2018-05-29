Pezzella, che affare Fiorentina! Il centrale argentino vale già più del doppio del riscatto
German Pezzella si è rivelato un vero affare per la Fiorentina. Le prestazioni in campo del centrale argentino - che gli sono valse anche la chiamata in nazionale - hanno convinto la viola a riscattar...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 09:50
German Pezzella si è rivelato un vero affare per la Fiorentina. Le prestazioni in campo del centrale argentino - che gli sono valse anche la chiamata in nazionale - hanno convinto la viola a riscattarlo per 10 milioni di euro. Ma il suo cartellino, oggi, ha un valore reale di più del doppio, destinato a salire ulteriormente se German continuerà su questi livelli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.