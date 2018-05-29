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Pezzella, che affare Fiorentina! Il centrale argentino vale già più del doppio del riscatto

German Pezzella si è rivelato un vero affare per la Fiorentina. Le prestazioni in campo del centrale argentino - che gli sono valse anche la chiamata in nazionale - hanno convinto la viola a riscattar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 09:50
Pezzella, che affare Fiorentina! Il centrale argentino vale già più del doppio del riscatto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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German Pezzella si è rivelato un vero affare per la Fiorentina. Le prestazioni in campo del centrale argentino - che gli sono valse anche la chiamata in nazionale - hanno convinto la viola a riscattarlo per 10 milioni di euro. Ma il suo cartellino, oggi, ha un valore reale di più del doppio, destinato a salire ulteriormente se German continuerà su questi livelli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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