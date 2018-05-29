Pezzella, che affare Fiorentina! Il centrale argentino vale già più del doppio del riscatto

German Pezzella si è rivelato un vero affare per la Fiorentina. Le prestazioni in campo del centrale argentino - che gli sono valse anche la chiamata in nazionale - hanno convinto la viola a riscattar...

A cura di Redazione Labaroviola 29 maggio 2018 09:50

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella

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