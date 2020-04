Al quotidiano Olè, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato della sua partita vinta col Coronavirus: “Ho cercato di mantenere calma e tranquillità in quei giorni, anche per trasmettere una certa serenità quando sentivo la mia famiglia. Certo, in cuor mio, avevo un po’ paura. Mi chiedevo: e se domani mi sveglio e non riesco a respirare? Per fortuna adesso è tutto passato, ed ovviamente una volta arrivato il responso positivo ero molto felice. Io e gli altri due giocatori colpiti abbiamo avuto sintomi non uguali. Dove abbiamo preso il virus? Non ci sono molte alternative, visto che già prima evitavamo al massimo gli spostamenti: o all’interno del club oppure al supermercato”.